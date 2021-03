بارتي تتأهل بصعوبة إلى نصف نهائي دورة ميامي الأميركية

ميامي – باتت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى وحاملة اللقب أولى المتأهلات الى الدور نصف النهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، أولى دورات الماسترز ألف نقطة لدى الرجال وثانية دورات الألف نقطة لدى السيدات، بفوزها على البيلاروسية فيكتوريا سابالينكا السابعة 6-4 و6-7 (5-7) و6-3 الثلاثاء في ساعتين و16 دقيقة.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الخامسة او اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي تعاني فيها بارتي في الدورة بعدما تخطت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا المصنفة اولى عالميا، بصعوبة الاثنين في ثمن النهائي.

