بارتي تتربع على عرش التصنيف الجديد لمحترفات التنس

باريس – أصبحت الأسترالية أشلي بارتي، البالغة من العمر 23 عاما، الملكة الجديدة على عرش كرة المضرب عند السيدات بعد تصدرها تصنيف المحترفات الصادر الإثنين ، إثر فوزها بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية قبل أقل من 24 ساعة.

وبتتويجها على حساب الألمانية يوليا غورغيس بالفوز عليها في النهائي 6-3 و7-5 ، لم تكتف بارتي باحراز لقبها الإحترافي السادس وحسب ، بل أزاحت اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة ترتيب المحترفات بعد أن انتهى مشوار الأخيرة في برمنغهام عند الدور الثاني ، وأصبحت ثاني أسترالية تتربع على العرش بعد إيفون غولاغونغ-كاولي عام 1976.

وباتت بارتي – التي أصبحت في 8 الشهر الحالي أول لاعبة استرالية تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية منذ 64 عاما حين نجحت مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة (24 لقبا) في احراز لقبها الخامس على الرمال الباريسية عام 1973، اللاعبة السابعة والعشرين التي تتصدر تصنيف المحترفات، وهي التي دخلت نادي اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في أواخر آذار/مارس الماضي بعد فوزها بلقب دورة ميامي.

وتالياً ترتيب العشر الأوليات :

1- الأسترالية أشلي بارتي 6540 نقطة (+1)

2- اليابانية ناومي أوساكا 6540 (-1)

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5425

5- الألمانية أنجيليك كيربر 4685 (+1)

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4555 (-1)

7- الرومانية سيمونا هاليب 3963 (+1)

8- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3868 (-1)

9- الأميركية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565 – (أ ف ب)