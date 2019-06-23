بارتي ترتقي الى المركز الأول عالميا بعد تتويجها باللقب

برمنغهام (المملكة المتحدة) – سترتقي الأسترالية أشلي بارتي الى المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات اثر تتويجها بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية لكرة المضرب، المقامة على الملاعب العشبية، بفوزها على الألمانية يوليا غورغيس 6-3 و7-5 في المباراة النهائية الاحد.

وازاحت بارتي (23 عاما) اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة التصنيف بعد خروج الأخيرة من الدور الثاني في هذه الدورة بخسارتها أمام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 2-6 و3-6.

وكانت بارتي صعدت الى المركز الثاني في التصنيف بعد تتويجها ببطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس خلال الشهر الحالي.

ومن شأن هذا اللقب السادس التي تحرزه بارتي في مسيرتها، ان يعزز من ثقتها قبل انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، علما بانها توجت بها في فئة الشابات عام 2015.

وقالت بارتي بعد تتويجها “لقد كانت سنة مدهشة لا سيما بعد تتويجي في رولان غاروس، انها قصة لا تصدق بالنسبة الي والى فريقي”.

وتابعت “بالطبع كنت افكر (باعتلاء التصنيف العالمي) عندما كنت طفلة، لكني لم أكن اتوقع ان اكون بين اللاعبات العشر الاوليات”.

ودخلت بارتي نادي اللاعبات العشر الاوليات للمرة الاولى في مسيرتها بعد تتويجها بطلة في دورة ميامي اواخر اذار/مارس الماضي. – (أ ف ب)