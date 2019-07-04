آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

بارتي تعبر بسهولة إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون

منذ 28 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ، بفوزها السهل على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 6-1 و6-3 الخميس في الدور الثاني.

واستهلت الأسترالية المباراة بأفضل طريقة ممكنة ، فكسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-0 ثم 5-0 ، قبل أن تحسمها في صالحها 6-1 في 25 دقيقة.

وتابعت بارتي تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال البلجيكية بالشوطين الثالث والخامس لتتقدم 4-2 ثم 5-2 ، قبل أن تنجح فان أويتفانك في كسر إرسال الأسترالية للمرة الأولى في المباراة في الشوط الثامن لتقلص الفارق 3-5.

لكن بارتي ردّت التحية مباشرة وكسرت إرسال البلجيكية لتنهي المجموعة في صالحها 6-3 في 30 دقيقة والمباراة في 75 دقيقة.

وواصلت بارتي – الساعية إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولتي رولان غاروس وويمبلدون في موسم واحد منذ الأمريكية سيرينا وليامز عام 2015 – بدايتها القوية في البطولة الانجليزية بعدما كانت تغلبت على الصينية جينغ سايساي 6-4 و6-2 الإثنين في ساعة و15 دقيقة لتحقق فوزها الـ13 تواليا.

وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع البريطانية هاريت دارت المشاركة ببطاقة دعوة أو البرازيلية بياتريز حداد الصاعدة من التصفيات. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

“الإستئناف” تؤكد تبرئة روسيل من تهمة “تبييض الأموال”

منذ 20 دقيقة

حقوق انتقال رودي إلى مانشستر سيتي “تدرّ” أرباحا قياسية على فياريال

منذ 36 دقيقة

فيليكس مودّعاً بنفيكا : ستظل في قلبي للأبد

منذ 46 دقيقة

كريستيانو رونالدو يدعم المواهب الشابة في سنغافورة

منذ 55 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock