بارتي تعبر بسهولة إلى الدور الثالث لبطولة ويمبلدون

لندن – بلغت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ، بفوزها السهل على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 6-1 و6-3 الخميس في الدور الثاني.

واستهلت الأسترالية المباراة بأفضل طريقة ممكنة ، فكسرت إرسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-0 ثم 5-0 ، قبل أن تحسمها في صالحها 6-1 في 25 دقيقة.

وتابعت بارتي تفوقها في المجموعة الثانية وكسرت إرسال البلجيكية بالشوطين الثالث والخامس لتتقدم 4-2 ثم 5-2 ، قبل أن تنجح فان أويتفانك في كسر إرسال الأسترالية للمرة الأولى في المباراة في الشوط الثامن لتقلص الفارق 3-5.

