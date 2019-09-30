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بارتي تُحافظ على صدارة التصنيف العالمي

منذ ساعة واحدة

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سيدني – حافظت الاسترالية آشلي بارتي على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادر الاثنين، والذي لم يشهد أي تغيير في المراكز العشرة الأولى، باستثناء صعود الرومانية سيمونا هاليب للتصنيف الخامس على حساب الكندية بيانكا أندريسكو التي تراجعت مركزا لتحل سادسة.

وظلت التشيكية كارولينا بليسكوفا وصيفة للتصنيف وخلفها الاوكرانية إلينا سفيتولينا ثم اليابانية نعومي أوساكا رابعة، بينما تحل التشيكية بترا كفيتوفا في التصنيف السابع عالميا وخلفها الهولندية كيكي بيرتنس ثم الأميركية سيرينا ويليامز وأخيرا الكندية بيلندا بينشيتش عاشرة.

في حين صعدت الأميركية أليسون ريسك 11 مركزا بعدما حلت وصيفة لبطولة ووهان الصينية، بخسارتها في النهائي أمام البيلاروسية آرينا سابالينكا، لتحل في التصنيف الـ24 عالميا.

كما دخلت الكرواتية بترا مارتيتش في قائمة أفضل 20 لاعبا بعد صعودها 5 مراكز، لتحل في التصنيف الـ17 عالميا، بفضل تأهلها لربع نهائي بطولة ووهان. (إفي)

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