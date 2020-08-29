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بارما يعيّن ليفيراني المقال من ليتشي مدربا له

منذ ساعتين
فابيو ليفيراني

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بارما (إيطاليا) – أعلن نادي بارما الايطالي لكرة القدم الجمعة تعيين فابيو ليفيراني المقال من ليتشي مدربا له للموسم الجديد بعقد لمدة عامين، خلفا لروبرتو دافيرسا.
وقال النادي في بيان “يعلن نادي بارما كالتشيو 1913 انه توصل الى اتفاق حتى 30 حزيران/يونيو 2022 مع فابيو ليفيراني”.
وأقيل ليفيراني (44 عاما) من تدريب ليشتي الأسبوع الفائت بعد أن عاد الى الدرجة الثانية بعد موسم واحد في دوري الأضواء.
وبدأ ليفيراني لاعب لاتسيو وفيورنتينا السابق، مسيرته التدريبية مع جنوى قبل ان ينتقل الى ليتون اورينت الانكليزي، تيرنانا وأخيرا ليتشي.
قاد الايطالي الذي لعب ثلاث مرات فقط مع المنتخب الوطني، نادي ليتشي الى دوري الأضواء في مناسبتين، الان ان الفريق عاد الى “سيري ب” بعد خسارته بنتيجة 3-4 في المباراة الاخيرة الموسم الفائت امام بارما بالذات.
وحل ليفيراني مكان دافيرسا الذي، ومنذ أن استلم الإشراف على بارما العام 2016، صعد به من الدرجة الثالثة الى دوري الدرجة الأولى في نهاية موسم 2018-2019.
ووصل دافيرسا (45 عاما) الى الفريق عام 2016 حين كان في الدرجة الثالثة، ونجح في قيادته الى الدرجة الثانية العام 2017 ثم أعاده الى الأولى العام 2018، لكنه أنهى الموسم الأول بعد العودة في المركز الرابع عشر ثم الموسم المنصرم في المركز الحادي عشر. – (أ ف ب) 

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