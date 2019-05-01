باريس تعزز إجراءاتها الأمنية تحسبا لمسيرات عيد العمال

الغد- أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الاربعاء نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة باريس، وتسيير طائرة بدون طيار، لضمان السير الحسن لمسيرات عيد العمال الأربعاء، تحسبا لاندلاع أعمال نهب وعنف، مع تهديد حركة “بلاك بلوك” بتحويل باريس إلى “عاصمة للشغب”.

وبحسب وكالة أنباء “فرانس برس” اتخذت السلطات الفرنسية بمناسبة مسيرات عيد العمال التقليدية في الأول من أيا، تدابير أمنية مشددة في باريس مع نشر قوات من الشرطة في الشوارع وإغلاق واجهات محلات تجارية، تحسبا لمخاطر وقوع أعمال عنف ينفذها متظاهرون راديكاليون.

وفيما تجري مسيرات هذا اليوم عادة بصورة سلمية لرفع مطالب تتعلق بالأجور، سيتم هذه السنة نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية لمواكبة المظاهرات التي توقع وزير الداخلية كريستوف كاستنير أن يشارك فيها “ألف إلى ألفي ناشط متطرف”.-(بترا)