باريس سان جيرمان عرض نيمار على الريال مرتين

مدن – كشفت بعض التقارير الصحفية ان باريس سان جيرمان الفرنسي ما زال يرفض فكرة التخلي عن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا لبرشلونة بسبب التوتر الحاصل بين الفريقين.

El PSG ofrece a Neymar al Madrid🇧🇷👀 La llegada a Barcelona se complica y el brasileño YA NO interesa en el club blanco

👉 https://t.co/eS8bCnfO6V pic.twitter.com/FVqvdbhfFr — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 6, 2019

وبحسب صحيفة “ماركا” فان رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي عرض نيمار على الفريق المدريدي مرتين من قبل، إلا أن الأخير لا يضع النجم البرازيلي ضمن أولوياته، اضف ان النادي الملكي يتريث جدا قبل التحرك تجاه اي لاعب في الفريق الفرنسي، تجنبا لاي صراع مع النادي الباريسي.

ورغم أن وصول ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي لسان جيرمان، قلل من حدة التوتر مع برشلونة، الا ان إدارة النادي الفرنسي تعلم برغبة نيمار الوحيدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهي العودة إلى برشلونة. -(وكالات)