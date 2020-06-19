باريس سان جيرمان يتفاوض مع إشبيلية لتمديد إعارة سرجيو ريكو

باريس- يتفاوض نادي باريس سان جيرمان مع إشبيلية الإسباني لتمديد إعارة حارس المرمى سرجيو ريكو، التي تنتهي مبدئيا في 30 يونيو/حزيران (الحالي) ، حتى نهاية أغسطس/آب المقبل حتى يتسنى للفريق الفرنسي الاعتماد عليه في مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية، وفقا لما أكدته صحيفة (لو باريزيان) الجمعة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الـ (بي سي جي) واثق من نتيجة هذه المفاوضات التي بدأها مع المدير الرياضي للنادي الأندلسي، رامون رودريجيث ‘مونشي’، الذي تربطه علاقة جيدة مع ليوناردو، نظيره في الفريق الباريسي.

ولا يبدو أن إشبيلية على استعداد لإجهاد نفسه في مفاوضات استعادة حارسه المعار، في ضوء المعلومات المثارة في الصحافة الإسبانية حول بيعه المحتمل خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشارت (لو باريزيان) إلى أن فريق العاصمة لم يفعل خيار الشراء، نظر لأن مستوى الحارس الشاب لم يرق إلى مستوى التوقعات بعد مشاركته في 8 مباريات هذا الموسم، وتلقيه 6 أهداف.

ومع ذلك، فإن الوضع الناجم عن الفيروس التاجي، مع قرار عدم استئناف الدوري الفرنسي بعد الحجر الصحي، وتأجيل المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا إلى أغسطس/آب، جعل تمديد إعارته أمرا ضروريا.

وقضى الحارس الشاب (26 عاما) كل مسيرته الرياضية داخل جدران النادي الأندلسي، حيث بدأ أولا مع الفريق الرديف منذ 2011 ولمدة 3 سنوات، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2014.

وتعد هذه هي الإعارة الثانية للحارس الذي يمتد عقده مع النادي الأندلسي حتى 2021، وذلك بعد أن انتقل للدوري الإنجليزي الموسم الماضي عبر بوابة فولهام الإنجليزي الذي شارك معه في 32 مباراة. – (إفي)