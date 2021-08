باريس سان جيرمان يحطم الرقم القياسي العالمي في “تيك توك”.. متقدما على برشلونة

باريس – لم تكن يوما حسابات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الصدارة على مستوى العالم أبدا، لكن الأمر تغير مع وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

زادت صفقة انتقال ميسي إلى بي سي جي، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وملحوظ.

وكان التأثير الأكبر لزيادة عدد المتابعين بشكل جنوني، على حساب باريس سان جيرمان عبر موقع “تيك توك”.

وفقا لحساب الموقع المتخصص Deportes & Finanzas للإحصائيات، فإن حساب سان جيرمان على منصة Tiktok حطم للتو رقما قياسيا عالميا.

📲⚽ TOP 5 most popular football clubs in the world ranked by total views on #TikTok during july 2021!

1.@PSG_inside 244M

2.@FCBarcelona 92,5M

3.@ManUtd 54,9M

4.@realmadrid 41,1M

5.@fcsm_official 40,5M pic.twitter.com/k2NhmGYEME

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 11, 2021