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سان جيرمان يضم “الجوهرة السنغالية” ادريسا غي لمدة 4 سنوات

منذ 27 دقيقة

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باريس – تعاقد نادي باريس سان جيرمان (حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم) مع لاعب الوسط الدفاعي السنغالي الدولي إدريسا غي لمدة 4 سنوات، بحسب ما أعلن النادي الباريسي الثلاثاء.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر (29 عاما) – الذي حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الشهر الحالي في مصر – سادس لاعب يضمه سان جيرمان هذا الصيف.

وأشارت صحيفة “ليكيب” الواسعة الانتشار إلى أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو بالاضافة إلى مكافآت، في محاولة لتعزيز الوسط الدفاعي الذي خسر الموسم الماضي الايطالي المعتزل تياغو موتا وادريان رابيو المعتكف قبل رحيله الى يوفنتوس الايطالي.

وعززت الادارة القطرية تشكيلة المدرب الالماني توماس توخيل باللاعبين الهولندي ميتشل باكر والبولندي مارتشين بولكا وعبدو ديالو والاسبانيين اندر هيريرا وبابلو سارابيا. (أ ف ب)

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