باريس – عاد باريس سان جيرمان حامل اللقب الى سكة الانتصارات وعوض خسارته الأسبوع الماضي أمام رين (1-2)، وذلك بفوزه على ضيفه تولوز 4-0 الأحد، في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم تكن فرحة النادي الباريسي كاملة إذ خسر جهود الهداف الأوروغوياني إدينسون كافاني والمدافع عبدو ديالو وكيليان مبابي، في لقاء مكلف عانى خلاله فريق المدرب الألماني توماس توخل في الوصول الى الشباك، قبل أن يأتي الفرج عبر البديل الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي سجل ثنائية.

وخاض سان جيرمان الذي حقق فوزه الثاني، مباراته الثالثة دون نجمه البرازيلي نيمار الراغب بالرحيل عن النادي الباريسي الذي دفع 222 مليون يورو للتعاقد معه عام 2017 من برشلونة الإسباني. (أ ف ب)