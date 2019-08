باريس – أشارت تقارير فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكنه يريد لاعبين اثنين بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، في نقطة تعد هي محل الخلاف الرئيسي بين الناديين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخميس، فإن المدير الرياضي لبي إس جي، ليوناردو، رفض تماما فكرة إعارة المهاجم البرازيلي للبرسا مع خيار للشراء، أما مقترح الفريق الكتالوني لشراء لاعبه السابق مقابل لاعب آخر من البرسا ومبلغ مالي، فلاقى قبولا من ليونارد لكنه وضع من ضمن الشروط، حصول نادي العاصمة الفرنسية على مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو من أجل شراء لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2017، دفع بي إس جي 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، يريد النادي الفرنسي المائة مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين إثنين آخرين.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان يريد إثنين من بين البرازيلي فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما) ، لكن ليس إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لأن الفريق الباريسي تعاقد بالفعل مع لاعبين وسط هما السنغالي إدريسا جي والإسباني أندير هيريرا.

وتكمن المشكلة في أن برشلونة ليس مستعدا للتنازل عن إثنين من هؤلاء اللاعبين، وبالنسبة لكوتينيو، يريد البرسا في مقابل الاستغناء عنه 120 مليون يورو.

