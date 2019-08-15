باريس – أشارت تقارير فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر في صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكنه يريد لاعبين اثنين بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، في نقطة تعد هي محل الخلاف الرئيسي بين الناديين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية الخميس، فإن المدير الرياضي لبي إس جي، ليوناردو، رفض تماما فكرة إعارة المهاجم البرازيلي للبرسا مع خيار للشراء، أما مقترح الفريق الكتالوني لشراء لاعبه السابق مقابل لاعب آخر من البرسا ومبلغ مالي، فلاقى قبولا من ليونارد لكنه وضع من ضمن الشروط، حصول نادي العاصمة الفرنسية على مبلغ يزيد عن 100 مليون يورو من أجل شراء لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

Philippe Coutinho & Ivan Rakitic to PSG? ❌ Gareth Bale and James Rodriguez to PSG? ❌ The Ligue 1 club have rejected offers for Neymar from Barcelona AND Real Madrid. Full story: https://t.co/tBjJEVWvNa pic.twitter.com/rAkYtLCnsR — BBC Sport (@BBCSport) August 15, 2019

ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه في عام 2017، دفع بي إس جي 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، يريد النادي الفرنسي المائة مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين إثنين آخرين.

وبحسب الصحيفة، فإن باريس سان جيرمان يريد إثنين من بين البرازيلي فيليبي كوتينيو (27 عاما) والبرتغالي نيلسون ساميدو (25 عاما) والفرنسي عثمان ديمبيلي (22 عاما) ، لكن ليس إيفان راكيتيتش البالغ من العمر 31 عاما، نظرا لأن الفريق الباريسي تعاقد بالفعل مع لاعبين وسط هما السنغالي إدريسا جي والإسباني أندير هيريرا.

وتكمن المشكلة في أن برشلونة ليس مستعدا للتنازل عن إثنين من هؤلاء اللاعبين، وبالنسبة لكوتينيو، يريد البرسا في مقابل الاستغناء عنه 120 مليون يورو.

PSG want two Barça players and at least €100m to sell Neymarhttps://t.co/SjmHlZ4Qpm — SPORT English (@Sport_EN) August 15, 2019

وأكثر من ذلك، لا يريد البرسا دفع 100 مليون يور لأنه لا يملك هذا المبلغ بعد الصفقات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي حتى الآن، لا سيما الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي دفع البلاوجرانا مقابل الحصول على خدماته من أتلتيكو مدريد، 120 مليون يورو.

وفي ظل هذا الوضع، لم تشهد المفاوضات تطورا الأربعاء وليس من المتوقع أن تتقدم في اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأندية الأوروبية الذي سينعقد يومي الخميس والجمعة في مدينة ليفربول وسيحضره رئيس بي إس جي، القطري ناصر الخليفي، ونظيره في البرسا، جوسيب ماريا بارتوميو. (إفي)