باريس ستنظم أوليمبياد 2024 بصرف النظر عن مصير دورة طوكيو

باريس – أكد رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، توني إستانجيت، أن هذه الدورة ستقام بصرف النظر عما سيحدث هذا العام في طوكيو، مشيرا إلى أن التأجيل اجديد المحتمل للألعاب في اليابان سيكون له “تأثير محدود للغاية”.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة “لوموند” الأربعاء، اعتبر إستانجيت أن طوكيو ستكون قادرة على تنظيم الألعاب التي كان مخططا لها في البداية أن تقام في عام 2020 وتأجلت لصيف هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

لكنه في نفس الوقت أوضح أنها لن تقام إلا “إذا سمحت الظروف بذلك”، مشيرا إلى أن أي تأخير أو إلغاء جديد لن يؤثر على وضع أوليمبياد باريس، المقرر انطلاقها في 26 تموز / 2024.

وقال “ستقام ألعابنا في عام 2024 مهما حدث في طوكيو. أريد أن تقام تلك الألعاب لأنها ستخلق ديناميكية قوية، لكن باريس 2024 ليست مرتبطة بمصير طوكيو”.

وكانت قد ترددت مؤخرا شائعات حول إمكانية إلغاء أوليمبياد طوكيو 2020 بسبب وضع الوباء العالمي، ما نفته الحكومة اليابانية وكذلك اللجنة المنظمة لدورة الألعاب في عاصمة البلد الآسيوي. – (إفي)