دوري الأبطال: باريس يصطدم بالبايرن.. ومواجهة نارية لريال مدريد

الغد – حملت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، مواجهة مكررة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إعادة لنهائي العام الماضي.

كما أسفرت القرعة عن صدام ناري لريال مدريد أمام ليفربول، فيما يلعب مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند، ويلتقي بورتو نظيره تشيلسي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على ملعبه، فيما يستضيف الفريق الثاني لقاء الإياب.

قرعة ربع النهائي

1 مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

2 بورتو × تشيلسي

3 بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان

4 ريال مدريد × ليفربول

قرعة نصف النهائي

– الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)

– الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2)

مواعيد ربع النهائي

6 و7 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

13 و14 أبريل/نيسان: جولة الإياب.

مواعيد نصف النهائي

27 و28 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

4 و5 مايو/آيار: جولة الإياب.

موعد النهائي

المباراة النهائية سيحتضنها ملعب أتاتورك الأولمبي، بمدينة إسطنبول التركية، يوم 29 مايو/آيار.