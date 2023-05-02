بازار “أصيلة” يحتضن مشغولات يدوية ومنتجات بيتية

معتصم الرقاد

عمان– افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم بازار “أصيلة” بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في جاليري راس العين، بحضور مدير المدينة في أمانة عمان المهندس أحمد الملكاوي مندوباً عن أمين عمان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندا أبو الحسن. البازار الذي امتد ليوم واحد جمع النساء اللواتي يملكن مشاريع صغيرة من جميع محافظات المملكة، ويهدف بازار “أصيلة” إلى دعم النساء في مجال ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والخضراء.

يسعى البازار إلى توفير فرصة للنساء لعرض منتجاتهن وترويجها للجمهور، وستتيح لهن أيضًا الفرصة للتواصل والتفاعل مع الجمهور وتوسيع وتسويق منتجاتهم بشكل أوسع. يتضمن البازار منتجات متنوعة ومبدعة من صنع النساء منها، مشغولات يدوية، أعمال حرفية، منسوجات، تحف خشبية، فسيفساء، تطريز يدوي، وعرض لحلول تكنولوجية ومنتجات غذائية.

يأتي إطلاق بازار “أصيلة” لأهمية تعزيز المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتحقيق النجاح والاستمرارية في هذا المجال. ويعد البازار فرصة عظيمة لتعزيز المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة التي تديرها النساء.

وأكد مدير المدينة في الأمانة المهندس أحمد الملكاوي، أن إقامة البازار من المبادرات الرائدة للشراكة القائمة ما بين الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم وتقديم كل ما هو متاح لمساعدة جيل الشباب للبدء بأعمال ومشاريع صغيرة ومتوسطة والانطلاق بها للمستقبل، لافتاً إلى أن هذا البازار هو نتاج لمبادرات قائمة بين الجانبين منها “قلب عمان” التي تهدف إلى تحفيز إنشاء الأعمال والشركات المبتدئة والمتوسطة.

من جانبها أضافت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أبو الحسن، أن البرنامج يدرك الأهمية البالغة للنساء في تعزيز النمو المستدام والشامل والمساهمة في النمو الاقتصادي، ويركز جهوده على تمكين النساء ليصبحن قادرات على إحداث التغيير في مجتمعاتهن. يعكس بازار “أصيلة” التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات، بما في ذلك ريادة الأعمال. ويسعى البازار إلى تعزيز الدور النسائي في المجتمع وتشجيع النساء على الاستفادة من الفرص المتاحة لهن في مجال ريادة الأعمال.

ويأتي هذا البازار بالشراكة مع بلدية عمان الكبرى، والتي تؤكد أهمية دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد المحلي. وتشارك البلدية في هذا الحدث لتعزيز الدور النسائي في المجتمع وتشجيع النساء على الاستفادة من الفرص المتاحة لهن في مجال ريادة الأعمال.

ويعد البازار فرصة لتعزيز المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال ودعم الأعمال الصغيرة التي تديرها النساء، وهو بمثابة بداية لتوفير فرص أكثر للنساء في هذا المجال المهم. وفق القائمين على تنظيمه.