بازار مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك ينطلق “رقميا”

معتصم الرقاد

عمان – مع اقتراب موعد عيد الميلاد المجيد، وبدء موسم الأعياد والاحتفالات، ونظرا للظرف الاستثنائي مع أزمة “كورونا”، جاء قرار افتتاح بازار مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك- أم السماق، بشكله الرقمي لهذا العام.

وافتتح البازار تحت رعاية الأميرة سناء عاصم؛ إذ ألقت كلمة الافتتاح عبر مقطع فيديو مصور على الصفحة الأولى من الموقع الالكتروني للبازار، شجعت من خلالها الشباب على عملهم وشكرت جهودهم جميعا.

وأكد أفراد مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك- أم السماق افتقادهم أجواء الميلاد وتحضيرات البازار وفعالياته وخدمة التطوع في الكشافة في هذه الفترة من الأعياد المجيدة.

غير أنهم استفادوا من هذه التجربة بإدراكهم ضرورة تواجد البازار الرقمي بانتظار عودته واقعيا في المستقبل القريب، مبينين أن البازار الرقمي سيساعد أيضا على فتح أفق أوسع وجذب جماهير جديدة من فئات عمرية مختلفة عن البازار الواقعي.

وقال مسؤول أفراد مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك- أم السماق طارق مسلم “اقترب موعد عيد الميلاد المجيد وموسم الأعياد، لكن هذا العام سيكون مختلفا نظرا للظرف الاستثنائي الذي يعاني منه أردننا، وحفاظا على سلامة وطننا لن يتمكن أبناء مجموعة كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك من إقامة بازارهم السنوي الاعتيادي بالطريقة التقليدية التزما بإجراءات وقوانين الدفاع التي تمنع إقامة التجمعات”.

وأضاف “إصرار الشباب والشابات من أبناء الكنيسة على إقامة البازار وتحدي الظروف لبث الفرح ومساعدة أصحاب الحرف على تسويق منتجاتهم، قادهم إلى إطلاق فكرة البازار الرقمي وإنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت، ما يسهم بدعم عدد كبير من المشاريع المنزلية والصغيرة، وعرض عدد من الحرف اليدوية لتساعد أصحابها على كسب قوتهم وتوفير دخل يساعدهم”.

ويحتوي الموقع على عدد من الأقسام؛ منها الأطعمة والمنتجات المصنوعة منزليا، كما يشتمل على قسم للملابس وآخر لزينة الميلاد والإكسسوارات المنزلية والتي يصنع أغلبها يدويا، إضافة الى قسم لصناديق المعونة؛ حيث يقوم الزائر بشراء احتياجاته ومن ثم تحديد قيمة المبلغ الذي يرغب في التبرع به، كما يعود ريع هذا البازار لأسر من ذوي الأقل حظا.