باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.. جامعة الشرق الأوسط تنظم ورشة ضمن مشروع “رواد المستقبل للتغيير”

عمان – نظمت كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بمركز حقوق الإنسان، وبالشراكة مع جمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات، ومركز الإعلاميات العربيات، ورشة عمل في سياق مشروع رواد المستقبل للتغيير، تحت عنوان “مواقع التواصل الاجتماعي”، قدمها الأستاذ المدرب تامر العوايشة، وذلك من خلال استخدام تطبيق الاتصال مرئي عن بعد “zoom”.

وتناولت الورشة، التي حضرها عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد اللوزي، ومدير مركز حقوق الانسان، الدكتور بلال الرواشدة، إضافة للمدير التنفيذي للشبكة، الأستاذة سماح مرمش، شرحا مفصلا حول طرق وأساسيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب طلبة الجامعات، بهدف رفع الخبرات والمهارات لديهم، فيما استهدفت عددا من طلبة كليتي الحقوق والاعلام، واستمرت لمدة يومين متتاليين.

وأكد الدكتور أحمد اللوزي حرص جامعة الشرق الأوسط، على التواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير كافة اشكال الخبرة العملية لطلبة الجامعة، ومحاولة تشبيكهم مع أصحاب الخبرة في مجالات تخصصاتهم، بهدف توفير التدريب المتخصص، من خلال برامج التطوير المهني، التي ستعمل على رفع وتعزيز القدرات الاحترافية للطلبة.

بدورها، أبدت المدير التنفيذي للجمعية، الأستاذة سماح مرمش، سعادتها بترجمة بنود مذكرة التفاهم، التي ابرمتها مؤخرا مع جامعة الشرق الأوسط، ورؤيتها واقعا يتحقق، مؤكدة أنها ستسعى لتنظيم العديد من الدورات والحلقات والندوات وورش العمل، تتناول المواضيع ذات الاهتمام المتبادل ما بين الطرفين.

وتجدر الإشارة، إلى أن جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بكلية الحقوق، وجمعية الشبكة القانونية للنساء العربيات، قد أبرمتا مذكرة تفاهم بهدف تبادل الخبرات والتجارب العلمية والأكاديمية ومناقشة القضايا المشتركة بين الجانبين.