باص عمّان.. تشغيل 135 حافلة تغطي 55 وجهة (صور)

عمان- الغد- كشف أمين عمان – رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للنقل الدكتور يوسف الشواربة عن إطلاق وتشغيل ” باص عمّان” صباح يوم الأحد 30 حزيران المقبل ويشمل 135 حافلة نقل وهي المرحلة الأولى للمشروع وستغطي 55 وجهة عبر 23 مساراً.

وقال الشواربة “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل على إيجاد منظومية خدمية شاملة للنقل عملت الأمانة على تبني استراتيجية واضحة المعالم لمواجهة مشكلة النقل العام، وباص عمّان هو خطوة نحو تطوير شبكة المواصلات العامة لتقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً للمواطن ويعتبر إنجازاً يستحق أن يرتبط باسم عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية “.

وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في قاعة مجلس الأمانة أن باص عمّان سيعمل بإمكانات حديثة من حيث طريقة الدفع التي ستكون إلكترونية بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة، كما يتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أيضاً.

وستغطي المرحلة الأولى (11 منطقة تابعة للأمانة من أصل 22) هي (المدينة ، العبدلي، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، الجبيهة، تلاع العلي، النصر، ماركا) من خلال (135 حافلة 52 منها كبيرة بسعة 59 راكب و 83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكب).

وسيتم وفقا لمخططات التوسع إضافة وتجهيز باصات جديدة من خلال عطاءات دولية لتأمين 150 حافلة جديدة و ستبدأ العمل بنهاية العام 2020 بحد أقصى لتغطية 34 مساراً جديداً.

ويتسم باص عمان بالانتظام والتتابع وسيغطي المحطات الرئيسية للعاصمة عمّان (وسط البلد، شرق وشمال عمّان حالياً ) ، وسيتم التشغيل بمعدل 16 ساعة يومياً تبدأ من السادسة صباحاً لغاية العاشرة ليلاً مع توفير نسبة تشغيل أيام الجمع والعطل الرسمية ، فيما كل موقف سيمر عليه الباص من 30-50 مره يومياً.

وتحفيزاً للمواطنين ستكون الخدمة خلال الشهر الأول من خلال شراء بطاقة بقيمة دينارين يتوفر فيها رصيد بقيمة دينار واحد، بحيث ستكون كلفة الرحلة قرش واحد فقط ليتسنّى للمواطنين شراء البطاقات والتحضير لشحنها والإعتياد عليها، مع العلم بأنه لن يتم استخدام النقد المباشر على الباص نهائياً.

ويمكن شحن البطاقة في عدة مناطق شحن في المحطات الرئيسية مثل مجمع المحطة/مجمع الشمال/الجامعة الاردنية/دوار صويلح والجامعة الاسلامية وأماكن أخرى سيتم إضافتها.

وقال الرئيس التنفيذي لرؤية عمّان للنقل المهندس حمزة الحاج حسن خلال المؤتمر الذي حضره نائب أمين عمان المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة أحمد ملكاوي وعدد من أعضاء مجلس الأمانة ” ونحن نعلن اليوم عن إطلاق باص عمّان فإننا نزيح الستار عن حقبة جديدة كلياً من راحة الاستخدام والتجربة الاستثنائية لوسائل النقل العام “.

وستحوي مواقف الباصات الجديدة شاشات إلكترونية لعرض التوقيت والمسارات سيتم تجهيزها بشكل كامل خلال شهر آب القادم مع الاعتماد على وسائل اتصال حديثة سيتم إطلاقها قريباً مثل تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني لتسهيل الاطلاع على مخططات الرحلات والمواعيد.

وقال مدير دائرة عمليات النقل العام المهندس خالد أبو عليم أنه تم إعادة تأهيل أرصفة وإنشاء مرافق نقل عام ( 55 موقف + 33 محطة تحميل و تنزيل) صمّمت لتتلاءم مع استخدام ذوي الاعاقة وتزويدها بمقاعد وسلال نفايات وإنارة، و يجري العمل حالياً على استكمال مشروع إعادة التأهيل وصولاً إلى 220 موقف باص مؤهل بنهاية عام ( 2020).

وحفاظاً على مستوى الأمان عبر باصات الخدمة الجديدة – المشغلة من قبل ائتلاف أردني- تركي مشترك وتديرها شركة رؤية عمّان للنقل، وهي شركة تابعة لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير التي أسستها أمانة عمّان الكبرى وتملكها بالكامل- فإنها تخضع لنظام مراقبة متطور وتطبيق أعلى معايير التدقيق اليومية لضمان تشغيل الخدمة وتتميز بتردد ثابت حيث أن كل موقف سيمر عليه الباص من 30-50 مره يومياً.

بالإضافة إلى تغطية شبكة انترنت لاسلكي في كافة الباصات وذلك خلال شهر آب القادم ، كما أن الباصات مجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وعربات الأطفال، وهي خالية تماماً من التدخين حفاظاً على الصحة العامة وتطبيقاً لقانون منع التدخين في الأماكن العامة.

وبلغت كلفة شراء و تجهيز الحافلات ( 135 حافلة ) 18 مليون دينار أردني شاملة جميع الانظمة المتطورة التي تم تزويد الحافلات بها وستقوم الأمانة ووفقاً لتعليمات صندوق دعم الركاب بتقديم الدعم اللازم والممثّل بتغطية فروقات الكلفة التشغيلية دعماً للمواطن.

وتم طرح وثيقة عطاء التشغيل ( مشغل دولي بالشراكة مع مشغل محلي ) للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال النقل ، وتوقيع عقد التشغيل مع إئتلاف شركة Gursel التركية والشركة المتكاملة الأردنية، وهي شركة تقوم بتشغيل ما يزيد على 6000 حافلة في تركيا و تقطع مسافة تزيد عن نصف مليون كم يومياً.

وعلى هامش المؤتمر إصطحب أمين عمان الصحفيين والاعلامين ونشطأء من مواقع التواصل الاجتماعي بجولة على الحافلات للاطلاع على مزاياها ومواصفاتها وجاهزيتها للتشغيل .