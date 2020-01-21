“باص عمّان” نقل ما يقارب 2.8 مليون شخص منذ انطلاقته

صهيب الربابعة

عمان – نقلت شركة رؤية عمّان للنقل من خلال حافلات “باص عمّان” العام الماضي 2019 نحو 2.792.083 مليون راكب، منهم 136.662 ألف راكب جرى نقلهم مجانا، من خلال 27 مساراً عبر 11 منطقة تابعة لأمانة عمًان من أصل 22 بحسب الشركة.

يأتي انطلاق باص عمان من خلال 135 حافلة نقل جديدة التي ستجوب شوارع العاصمة وبكلفة تصل لنحو 18 مليون دينار في سباق زمني تكاملي مع مشروع الباص السريع الذي تتسارع الجهود لاستكمال مراحله بحلول العام 2021 ليغطي المشروعان معظم مناطق عمان، بحسب ما أعلنت “الأمانة”.

تتراوح تعرفة استخدام حافلات “باص عمّان”، بين 30 إلى 65 قرشا حيث يتم الدفع إلكترونية بالاعتماد على بطاقات الدفع القابلة لإعادة الشحن والتي يمكن الحصول عليها من نقاط البيع المنتشرة، ويتم إعادة شحنها بسهولة وبسرعة من نقاط مختلفة أيضاً”.