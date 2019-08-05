باقة مميزة من الفعاليات تنتظر ضيوف “أيلة” في عطلة العيد

العقبة-استكملت “أيلة” تحضيراتها لاستقبال السياح في عطلة عيد الاضحى، ضمن برنامج متكامل عنوانه الأبرز “الإثارة”، يمزج بين الفعاليات الخاصة بالأطفال، السهرات المميزة، والرياضات المائية.

وجهّزت شركة واحة أيلة للتطوير باقة مميزة من الفعاليات بهذه المناسبة لاستقبال المصطافين من الزوار والسياح، والاحتفال بأعضاء أسرتها من القاطنين، ضمن التزامها الثابت بتوفير تجارب ثرية على مدار العام تمزج بين المرح، والاسترخاء.

وشملت التحضيرات الخاصة لعطلة العيد، تجهيز نادي شاطئ B12 للفعاليات الخاصة بالأطفال، تقام على الشواطئ والرمال البيضاء، وتضم الألعاب الخاصة بمختلف الأعمار، كالقلاع والحصون والشخصيات الكرتونية، متمازجة مع ألعاب مائية مختارة بعناية خاصة تلك “غير الآلية” وتناول الأطعمة والمشروبات والمرطبات، ومفاجآت أخرى وسط بيئة داخلية توفر أعلى معايير الأمان والحماية.

ويقدم الكوميدي الفلسطيني عامر زهر، فقرات كوميدية ضاحكة، ضمن عروض خاصة في مطعم سيليكا “Silica” على المسطحات الخضراء الساحرة لنادي أيلة للجولف والمواجهة لشواطئ العقبة الخلابة.

وتمتد العروض الخاصة بعطلة عيد الأضحى إلى فقرات شيقة تقدمها الفرق الموسيقية التي اختيرت لتلبي مختلف الأذواق، فضلاً عن عروض الـ “دي جي” التي تقدم أيضاً في مواقع منتقاة في “أيلة”.

وتتطلع “أيلة” من وراء تنظيم فعاليات كبرى خلال فترة الأعياد الى دعم الحركة السياحية وخاصة السياحة الداخلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتوفير طيف متعدد الخدمات والعروض تلبي تطلعات السياح واحتياجاتهم.

وأنهت أيلة استعداداتها لكافة تفاصيل استقبال الضيوف في عطلة عيد الأضحى، حيث ازدانت الممرات والمسطحات والشواطئ، بالتناغم مع اجواء الحفاوة المعهودة، وأفضل الخدمات جودة، لتكفل لكل من المقيمين والضيوف قضاء أوقات من الدهشة والمتعة.

وعبّر المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين عن سعادته الغامرة بتوفير منصة للأنشطة المميزة للسياح والزوار، تستقطب اهتمامات الباحثين عن تجربة مميزة، لممارسة الرياضات المائية، والاستمتاع بالعروض والفقرات التي اعدتها أيلة خصيصا احتفالا بضيوفها والقاطنين فيها الأمر الذي يسهم في تعزيز عجلة الحركة السياحية على المستوى الوطني والتي تشهد نمواً متزايداً.