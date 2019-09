موناكو – أعلن نادي موناكو لكرة القدم استعارة لاعب خط الوسط تييمويه باكايوكو من تشيلسي الإنجليزي، في وقت أكد نادي غلطة سراي التركي بدء مفاوضات لضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو من النادي الفرنسي.

وأورد النادي الجنوبي المتوج بطلا لفرنسا في العام 2017، في بيان ليل السبت، أن الدولي الفرنسي باكايوكو انضم الى صفوفه على سبيل الإعارة من النادي اللندني لموسم واحد، مع خيار الشراء النهائي.

ونقل بيان النادي عن باكايوكو قوله: “أنا سعيد جدا للعودة الى موناكو، النادي الذي احتفظ معه بذكريات رائعة”.

وأمضى اللاعب البالغ 25 عاما، 3 مواسم مع موناكو توجت بإحراز لقب 2016-2017 الذي كان الأول لفريق الإمارة في الدوري الفرنسي منذ 17 عاما. وبنهاية الموسم المذكور، انتقل الى تشيلسي في صفقة قدرت قيمتها بـ45 مليون يورو وشملت توقيعه عقدا لمدة 5 أعوام.

وأمضى باكايوكو موسما واحدا مع تشيلسي خاض خلاله 43 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن تتم إعارته الى ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، حيث دافع عن ألوانه في 42 مباراة.

على صعيد آخر، كشف نادي غلطة سراي المتوج في الموسم الماضي بطلا للدوري التركي، شروعه في “مفاوضات رسمية” لضم فالكاو، حيث أورد غلطة سراي في بيان: “بدأت مفاوضات رسمية مع اللاعب ونادي موناكو بشأن انتقال المحترف راداميل فالكاو”.

🔴⚪️ AS Monaco are delighted to announce the arrival of Tiemoué Bakayoko! @TimoeB08 joins us on loan – with an option to buy – from Chelsea FC. pic.twitter.com/C6YV0P6tAE

— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 31, 2019