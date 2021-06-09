باكستان تستضيف يوم البيئة العالمي

عمان-الغد- نضمت باكستان إلى المجتمع الدولي في الاحتفال “بيوم البيئة العالمي 2021” ، بصفتها الدولة المضيفة لهذا الحدث العالمي ، في 5 حزيران/ يونيو 2021.

على مدى العقود الأربعة الماضية ، كان العالم يحتفل بهذا اليوم باعتباره أكبر منصة عالمية لرفع مستوى الوعي العام حول التحديات البيئية الملحة. وباعتبارها واحدة من أكثر عشر دول عرضة للتأثر بالمناخ ، تقدر باكستان بشدة الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ، ووقف تلاشي التنوع البيولوجي وعكس مساره ، والقضاء على التلوث ، واستعادة النظم البيئية.

ويتفق الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2021 حول موضوع “استعادة النظام البيئي” تمامًا مع الرؤية الخضراء لرئيس الوزراء عمران خان ، كما يتجلى في “مبادرة استعادة النظام البيئي” الرائدة في باكستان. وكان يوم البيئة العالمي لهذا العام ذا أهمية خاصة لأنه شهد أيضًا الإطلاق الرسمي “لعقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي 2021-2030”.

وتعد استضافة يوم البيئة العالمي 2021 في باكستان بمثابة اعتراف بالتحول السريع لبلدنا نحو باكستان “نظيفة وخضراء” من خلال تغير المناخ وأجندة بيئية واضحة المعالم تتكون من عدد من المبادرات الخضراء الرائدة على أرض الواقع.

وباكستان منخرطة في أحد أكثر الجهود طموحًا في العالم لتوسيع واستعادة غاباتها ، بعد أن زرعت بالفعل مليار شجرة كجزء من مشروع تسونامي البالغ 10 مليارات شجرة، وذلك ضمن مساعيها نحو مستقبل أخضر. وقد وضعت باكستان بالفعل سياسات قيد التنفيذ لجعل 60٪ من مزيج الطاقة لدينا بحلول عام 2030 نظيفًا وأخضر وتحويل 30٪ من اسطول النقل البري إلى السيارات الكهربائية.

لقد حان الوقت لأن يرفع المجتمع الدولي من مستوى طموحه ويترجم الالتزامات السياسية بشأن مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئي إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. وتؤكد باكستان من جديد التزامها بلعب دورها المطلوب في مكافحة أزمة المناخ ، وحماية التنوع البيولوجي ، واستعادة النظام البيئي.