باكس يجتاح نيكس ويحصد فوزه الـ12 تواليا بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – سجل النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 29 نقطة في 21 دقيقة وقاد ميلووكي باكس إلى تحقيق فوزه الثاني عشر تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه الساحق على ضيفه نيويورك نيكس 132-88.

ولم يرحم متصدر الدوري ضيفه متذيل ترتيب المنطقة الشرقية (4-17)، فتقدم 33-15 في الربع الاول ثم 72-45 بين الشوطين،وبرغم خوضه 21 دقيقة فقط، اضاف يانيس 15 متابعة ونجح في 10 تسديدات من اصل 14.

وقال يانيس، أفضل لاعب الاسبوع لماضي في المنطقة الشرقية، ان فريقه لم يكن يفكر بسلسلته الجميلة بل بالتركيز في كل مباراة على حدة “أعرف اننا نقدم كرة سلة رائعة، الجميع يستمتع.. لكن علينا أن نتحسن ونطوّر لعبتنا وكفريق، لأنه في نهاية المطاف نحن نحاول ترجمة كل ما نقدمه الآن في نهاية الموسم”.

وهذه أفضل سلسلة لميلووكي منذ موسم 1985-1986 عندما بلغ نهائي المنطقة الشرقية وسقط أمام بوسطن سلتيكس مع نجمه لاري بيرد الذي توج بلقب الدوري انذاك.

واضاف للفائز كريس ميدلتون 16 نقطة في 18 دقيقة والبديل دي جاي ويلسون 19 نقطة.

ونجح اللاعبون الـ13 في تشكيلة باكس بالتسجيل وستة منهم فوق حاجز الـ10 نقاط، بينهم الشقيق الاكبر ليانيس البديل ثاناسيس (10 نقاط في 12 دقيقة)، ليرفع الفائز رصيده الى 18 فوزا مقابل 3 خسارات في صدارة الدوري.

قال نيك فيزدايل مدرب نيكس “لا أعتقد اننا خضنا هذه المباراة بذهنية الفوز بها. هذا الامر الاكثر خيبة. في أي مباراة أخرى نفكر بعقلية الفوز، لكن الليلة اعتقدنا انه ليس بمقدورنا تحقيق الفوز”.

وابتعد ميلووكي بفارق فوزين في صدارة الشرقية عن تورونتو رابتورز حامل اللقب (15-4)، فيما يتساوى كل من ميامي هيت وبوسطن سلتيكس بـ14 فوزا مقابل 5 خسارات.

