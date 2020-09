باكياو يرغب بمواجهة ماكغريغور في الشرق الاوسط العام المقبل

مانيلا – يرغب اسطورة الملاكمة العالمية الفيليبيني ماني باكياو خوض نزال مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور العام المقبل في الشرق الاوسط، وفق ما أفاد بيان صادر عن مساعد باكياو السبت.

وقال جايك جوسون مساعد باكياو الخاص في بيان “من أجل ضحايا الفيليبين جراء كوفيد-19، السناتور ماني باكياو سيقاتل نجم (يو أف سي) (بطولة القتال القصوى) كونور ماكغريغور العام المقبل”، مشيرا الى ان المفاوضات لا تزال سارية.

وقال جوسون أن النزال قد يقام في الشرق الاوسط بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن باكياو سيتبرع بجزء من الجائزة المالية لضحايا الفيروس في الفيليبين.

وقال شون غيبونز مروّج باكياو لوكالة فرانس برس في وقت سابق في لوس انجليس إن بطل العالم كان يفكر في عودة محتملة للقتال مع ماكغريغور، رغم أن التوصل الى اتفاق كان “طريقه طويل”.

وكتب ماكغريغور (32 عاما) يوم الجمعة عبر حسابه على تويتر “سأخوض تاليا ملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الاوسط”.

Conor McGregor says he pushed hard for his MMA season, but now claims he's boxing Manny Pacquiao 👀 (via @TheNotoriousMMA) pic.twitter.com/bBRUvKExHo

— ESPN MMA (@espnmma) September 25, 2020