باكير تفوز برئاسة بلدية أطفال إربد

إربد –الغد- فازت الطالبة ملاك باكير برئاسة بلدية أطفال إربد بحصولها على أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجرتها الجمعية في قاعة نادي ضباط الشمال، اليوم الاحد.

وبعد فوزها أهدت الانجاز الى كل طفل في الأردن الحبيب ووعدت بالعمل على ان تكون صوت ونبض الطفولة في اربد.

وكانت النتائج كما يلي: هبة الله زطيمة نائبا لرئيس المجلس، والطالبة بيان عادل عاطف المومني، امنيا للسر، والطالبه لين حمادة علو امينا للصندوق، والطالب وليد سمير الزبيدي وارام رحابنه وهيدرا عبابنه ويحي العمري وتقى سهيل عبيدات وديما بني عيسى وعبدالله سامر الغزاوي اعضاء.

وقالت باكير ان برنامجها سيركز على تعزيز السلوك الديمقراطي وتنمية الحس المدني تجاه مدينتهم والاهتمام بالبيئه المحيطه وتنمية المهارات الحياتيه عندهم ودعم مواهبهم في مختلف المجالات.

والطلبة الفائزين هم من طلاب الصف الثامن من مدارس مختلفة في اربد ، وركزت برامج المرشحين على عمل الأطفال والعنف ضدهم وواقع المقاصف المدرسية وتوفير خدمات صديقة للأطفال ومساحات أمنه لهم والاهتما م بالأمن المروري.

انتخابات مجلس بلدية اطفال اربد -(من المصدر)

انتخابات مجلس بلدية اطفال اربد -(من المصدر)