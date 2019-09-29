بالأرقام هذه هي رواتب وعلاوات المهنيين عند تعيينهم في الحكومة

عمان – الغد – تكشف بيانات حكومية رسمية أن الراتب الإجمالي للمعلم عند تعيينه يصل إلى 447 دينارا لغير المتزوج، يضاف إليها 20 دينارا علاوة أسرة للمعلم المت زوج، وذلك قبل المقترح الحكومي بزيادة العلاوة للمعلم عند تعيينه بمقدار 24 دينارا.

وفي المقابل، توضح البيانات الحكومية المتعلقة برواتب المهنيين بداية تعيينهم في الحكومة أن راتب الصيدلي يصل 485 دينارا، وطبيب الأسنان 534، المهندس 518، الممرض 451/ المهندس الزراعي 467، الدكتور الصيدلي 507، الطبيب العام 565 دينارا.

وبخصوص العلاوات تظهر البيانات أن العاملين في مهن المعلم، الصيدلي، والمهندس الزراعي يحصلون على علاوة 100%، مقابل 90% للممرض، و110% لك من المهندس والدكتور الصيدلي، 130% لطبيب الأسنان، و140% للطبيب العام.

وتظهر الجداول المرفقة قمية الرواتب الأساسية والإجمالية للمعلمين ولأصحاب المهن المذكورة سابقا من العاملين في الحكومة، بالإضافة إلى علاوات كل مهنة.