بالتنسيق مع الإنتربول.. القبض على متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، اليوم الجمعة، إن فريق التحقيق المشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في حادثة الدهس التي وقعت أول أمس/ وتعرض خلالها رجل وزوجته وطفلهما للدهس في شارع القدس جنوب العاصمة من قبل مركبة مجهولة لاذ سائقها بالفرار، ونتج عن الحادثة وفاة الزوجة واصابة الرجل والطفل وما زالا قيد العلاج، حيث تم تحديد المركبة وهوية سائقها وتم استعادة السائق بالتنسيق مع السلطات في إحدى دول الجوار بعد أن تبين أنه قد غادر المملكة على إحدى الرحلات المتجهة لتلك الدولة.

وأضاف السرطاوي، أنه “ومنذ اللحظة الأولى لوقوع الحادثة شُكل فريق تحقيق لمتابعة التحقيق حيث باشر بجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة وإجراء المسح لمنطقة وقوع الحادثة والمناطق القريبة منها”.

وأشار إلى أنّ ذلك المسح قاد فريق التحقيق إلى “أحد الأدلة للاشتباه بإحدى المركبات حيث تم التحرك لعنوان مالكها وعثر عليها وبالكشف عليها تبين وجود آثار صدم تتطابق مع ارتكابها لحادثة الدهس وبالبحث عن مالكها تبين أنه قد توجه للمطار”.

وتابع: “تم التحرك على الفور لهناك إلا أنه كان قد غادر المملكة متوجها لإحدى دول الجوار حيث تم على الفور التنسيق مع إدارة الشرطة العربية والدولية التي قامت بدورها بالاتصال مع مكتب الانتربول في تلك الدولة حيث تكللت تلك الجهود بإعادة ذلك الشخص على نفس الطائرة التي غادر عليها وتسليمه للسلطات الأردنية”.

وذكر السرطاوي أنه وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الحادثة فيما أرسلت المركبة لادارة المختبرات والادلة الجرمية لاجراء الفحص اللازم وما زالت التحقيقات جارية.