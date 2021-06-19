بالشراكة مع “زين” بيسيل تقدم خدمة الرسائل النصية الذكية



عمان – أطلقت الشركة المتطورة لتطبيقات الهاتف المحمول ” بيسيل” بالشراكة مع شركة زين الأردن الجيل الجديد من الرسائل النصية الذكية، والذي يُعد أحد التطبيقات التكنولوجية الأكثر حداثة حيث تم استبدال الطريقة التقليدية لإرسال الرسائل النصية القصيرة بطريقة أكثر حداثة وسُرعة. وتوفر شركة “بيسيل” عبر هذه الخدمة المطوّرة من قبل مجموعة تاليس ميزة استقبال الرسائل النصية بشكل آني حيث تختفي الرسائل فور رد المتلقي على الرسالة بعكس الرسائل التقليدية التي يتم الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى التفاعل من خلال الرد الفوري المبرمج لتكون هذه الرسائل النصية الحل الأمثل للاستبيانات والخدمات الأخرى. من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة “بيسيل” بشار الحنتولي: ” تعتبر الرسائل النصية الذكية أحد الطرق الحديثة للتفاعل مع العملاء. حيث يُعفى المستخدم من ضرورة تذكر الرموز القصيرة

وطلبات الإشتراك وكل ما عليه فعله هو الرد بضغطة واحدة فقط . كما تُسهل خدمة الرسائل الذكية من إجراء الاستبيان وعدد من الخدمات الأخرى.” وأضاف: “نشعر بالفخر أن نكون السبّاقين بإطلاق أحد الحلول التقنية الأكثر حداثة في عالم الاتصالات بالشراكة مع شركة زين الأردن ومجموعة تاليس”. توفر شركة زين الأردن دوماً أحدث الخدمات التي تفوق مستوى توقعات عملائها، كما تفخر بزيادة أواصر التعاون والشراكة مع شركة “بيسيل” من خلال تطبيق “خدمة الرسائل النصية الذكية” التي تسمح بمزيد من التفاعل مع العملاء.

وتعد “بيسيل” من الشركات الرائدة في مجال الوسائط الرقمية؛ حيث تختص في العديد من منتجات الوسائط الرقمية مثل الفوترة عن طريق مشغلي الهواتف المتنقلة DCB في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنتاج المحتوى الرقمي، الإنتاج التلفزيوني ، إدارة المحتوى والتجميع، الإعلان الرقمي، إدارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التجارة الإلكترونية، إدارة البيانات والتصوير، خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة بكميات، القصص والنصوص

التفاعلية، والتحويل الرقمي. ومن خلال مكتب “بيسيل” الرئيسي وشركائها في 22 دولة، تمكنت من الوصول الى أكثر من 375 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.