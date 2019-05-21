بالصور.. انطلاق بطولة العالم للحية والشارب

أنتويرب– انطلقت في مدينة أنتويرب البلجيكية بطولة العالم للحية والشارب التي تقام كل عامين برعاية “نادي الشوارب البلجيكي-Snorrenclub Antwerpen” ولمدة ثلاثة أيام.

وتوافد عشاق الشوارب واللحى من جميع أنحاء العالم على المسابقة للتنافس في البطولة حيث أخذوا يستعرضون بفخر أساليب اعتنائهم بشعر وجوههم والتي تتكلف مبالغ كبيرة في بعض الأحيان.

​وتوافد مئات الرجال المشاركين في فئات مختلفة من المسابقة مثل “الشارب الملكي” و”اللحية الطبيعية الكاملة بطول أكثر من 30 سنتيمترًا”.

وقال “جاري فولكنر”، الذي فاز بالمركز الثالث في فئة إطلاق اللحية بالأسلوب الحر، إنه يحاول دائمًا ابتكار شيء جديد ومختلف لم يجربه من قبل في كل مرة يشارك فيها بالمسابقة.

​وأوضح قائلاً: “جئت من أميركا من أجل بطولة العالم للحية والشارب. فئة الأسلوب الحر التي عادة ما تكون الأخيرة أعتقد أنها الأصعب للفوز بها. أنا أصنع شيئًا مختلفًا في كل مرة أتنافس فيها ولا أفعل الشيء نفسه أبدًا. لذا أحاول استخدام لحيتي وأبتكر شيئًا لم يفعله أحد من قبل”.

​وتقام البطولة كل عامين في بلد مختلف وبدأت عام 1990 في مدينة هولتن الألمانية، ثم إنجلترا وبعدها ألاسكا، ثم تلتها النرويج لتعود مرة ثانية الى ألمانيا وبعدها في النمسا.

فيما أقيمت النسخة الماضية في أوستن بولاية تكساس الأمريكية.-(البوابة)

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