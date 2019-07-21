بالصور .. حشود بشرية ضخمة في استقبال المنتخب الجزائري

الجزائر – “شامبيوني .. شامبيوني” هكذا صدحت حناجر الحشود البشرية الضخمة التي انتظرت لأكثر من 3 ساعات تحت الشمس الحارقة وصول حافلة المنتخب الجزائري الى وسط الجزائر العاصمة، وفي يده كأس افريقيا التي انتظروها 29 سنة.

ورغم الانتشار الكثيف لقوات الأمن، من القوات الخاصة للشرطة والدرك الوطني، فإن الأعداد الكبيرة للمحتفلين بفريقهم لم تسمح بتحرك الحافلة إلا على سرعة بطيئة جدا، حيث كانت تخترق الحشود من رجال ونساء وأطفال من كل الأعمار.

وبعد قلق كبير بدا على وجوه الآلاف من المترقبين لوصول الحافلة وعلى متنها “رجال” المدرب جمال بلماضي، وانتشار اشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الموكب غيّر مساره، ظهرت دراجات الشرطة الرئاسية لتعلن قرب وصول النجوم.

وماهي إلا دقائق حتى بدت الأضواء الزرقاء لنحو 50 سيارة شرطة ودرك تتقدم الحافلة تخترق الحشود التي غزت الطريق، لم يتوقف اللاعبون عن تحية الجمهور ومنهم من كان يتفاعل باستمرار مع أغاني المشجعين مثل سفيان فغولي أو بغداد بونجاح.

وفي ساحة أول مايو (ايار) المعروفة بنافورتها الضخمة انفجرت الحشود فرحا لرؤيتها أخيرا الحافلة وعلى واجهتها كتب “أبطال افريقيا” مع نجمتين ذهبيتين، للتذكير بأن هذه الكأس الثانية التي تفوز بها الجزائر بعد الأولى التي نالتها في 1990 عندما احتضنت المنافسة. (أ ف ب)