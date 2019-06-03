بالصور: كيف يبدو العالم في عيون مصور أعمى؟

التقط إيان ترهيرنيه هذه المجموعة من الصور بدقة مضنية نظرا لأنه أعمى. ورغم افتقاده إلى حاسة البصر، يقول ترهيرنيه إنه يرى “ما لا يراه المبصرون”.

تحتل ليزا ستاسنفيلد، المطربة ومؤلفة الأغاني، مكانا بارزا بين موضوعات الصور الشخصية التي يلتقطها ترهيرنيه.

تتضح من خلال هذه الصورة نافذة رؤية ترهيرنيه في العرض الذي تظهره لقدرته على الإبصار. كما أصبح المصور الأعمى أكثر صراحة فيما يتعلق بفقده القدرة على الإبصار في السنوات القليلة الماضية.

التقط المصور الأعمى صورا شخصية للعديد من الممثلين، أبرزهم مارك وارن بطل “هاسل” و”ماد دوغز”.

أبدى ترهيرنيه اهتماما بالتصوير منذ وقت طويل، لكنه لم يحاول اتخاذه كمهنة إلى في السنوات العشرة الماضية. وكانت ليلي لا سكالا، مطربة الملاهي الليلية والراقصة الهزلية، من أهم الشخصيات التي التقط صورها ترهيرن.

اقتنع ترهيرنيه باستخدام العصا البيضاء التي يستخدمها العميان بعد فترة طويلة من مقاومة ذلك.

صور ترهيرنيه الممثل سيمي إيغبيجومي دايفيد أثناء لعبه دور البطولة في مسرحية عن التصلب المتعدد.

التقط ترهيرنيه هذه الصورة لإمرأة تتسول في برلين.

التقط هذه الصورة أيضا لرجل يشارك في احتجاج في ميدان ترافالغر.