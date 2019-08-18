بالصور – مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 في أعمال شغب قبل “ديربي الهندوراس”

تيجوثيجالبا – قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرون بينهم 3 لاعبين، في أعمال شغب وقعت السبت في محيط الملعب الوطني بالعاصمة الهندورية “تيجوثيجالبا”، إثر الهجوم على حافلة فريق موتاجوا لكرة القدم.

ووقعت أعمال الشغب قبل نصف ساعة من مباراة دربي العاصمة بين موتاجوا وأوليمبيا في الجولة الخامسة من الدوري الهندوري لكرة القدم، عندما تعرضت حافلة موتاجوا لهجوم بالحجارة والزجاجات من قبل مشجعي أوليمبيا.

وأسفر هذا الهجوم عن أعمال شغب داخل وخارج الملعب الوطني في تيجوثيجالبا، حيث تسببت أعمال الشغب في مقتل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و27 عاما بحسب وسائل الإعلام المحلية، كما أصيب 12 شخصا بينهم 3 من لاعبي موتاجوا، هم المدافع الباراغوياني روبرتو مورييرا والحارس الأرجنتيني جوناثان روجييه والظهير الهندوري إميليو إيزاجييري.

وأشار نادي موتاجوا إلى انه تم نقل اللاعبين الثلاثة لإحدى العيادات، حيث تلقوا الرعاية الطبية، وشهدت أعمال الشغب مواجهات بين مشجعي أوليمبيا وموتاجوا وعناصر الشرطة خارج الملعب، ما دفع قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأعلنت رابطة الدوري تعليق المباراة من أجل الحفاظ على سلامة المشجعين واللاعبين والأجهزة الفنية.