بالصور والفيديو.. أطول امرأة تسافر جوا لأول مرة في حياتها

استطاعت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها.

وعدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وتعاني جيلجي (25 عاما) من “متلازمة ويفر”، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.

Rumeysa Gelgi, named tallest living woman by Guinness World Records at 2.15 meters (about 7 feet), makes her very first plane trip with help of Turkish Airlines https://t.co/LWpkbPnURl pic.twitter.com/UK0xjHaz0K

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 29, 2022