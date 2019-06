بالفيديو.. أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا

علق المصري محمد صلاح، على نجاحه في تتويج فريقه الإنجليزي لكرة القدم “ليفربول” بلقب “دوري أبطال أوروبا”، وذلك بعد هزيمته أمام فريق توتنهام هوتسبر، اليوم السبت.

وقال “صلاح” في تصريحات لفضائية “بي إن سبورت”، عقب نهاية المباراة: “ليس لدي كلمات لأصفها، فهذا لا يحدث في الكثير من الأحيان في مسيرة لاعب كرة قدم، فقد كان ذلك حلمي كطفل، منذ أن كان عمري 8 أو 9 سنوات، وأنا فخور بما حققته”.

وعن ضربة الجزاء التي سددها في مرمي فريق توتنهام هوتسبر خلال الشوط الأول في المباراة، قال محمد صلاح: “لقد كانت ضربة جزاء، وركزت فيها، لقد سددتها بقوة، وانتهى الموضوع الآن، ولا أريد التفكير بما حدث، وأريد فقط أن أكون سعيدا وأن أحتفل بالفوز”.

"I have no words to describe this. This doesn't happen very often in the life of a footballer. It was my dream as a kid, since I was 8 or 9 years old."

