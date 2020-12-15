بالفيديو.. إرشادات التعامل الآمن مع الأسطوانات المنزلية

عمان – الغد – دعت شركة مصفاة البترول الأردنية الاخوة المواطنين الى الالتزام باتباع إرشادات التعامل الآمن مع أسطوانات الغاز المنزلية والصادرة عن الشركة وبالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والدفاع المدني.

وأكدت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، حرصها على سلامة المواطنين نتيجة زيادة استخدام أسطوانات الغاز مع بدء الموسم الشتوي وتدني درجات الحرارة.

ودعت المواطنين الى فحص ‘الجلدة’ بين الصمام والمنظم عند تبديل الأسطوانة في كل مرة، بالإضافة لمشبك التثبيت والمرابط والخرطوم.

وحذرت من استخدام أي مصدر للهب للتأكد من عدم وجود تسريب في الأسطوانة، والاستعاضة عنه بالماء والصابون.

ويشار الى ان شركة مصفاة البترول الاردنية نشرت رقم الخط الساخن لشكاوى الغاز عبر الرقم 064141741، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.