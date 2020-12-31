بالفيديو.. استمرار تقطيع أشجار معمرة في جامعة اليرموك

أحمد التميمي

إربد – لم تفلح حالة الرفض المجتمعي العام لعملية إعدام اشجار جامعة اليرموك لحساب مشروع الطاقة المتجددة، في ثني الجامعة عن الاستمرار بتنفيذ عملية جديدة اليوم وشملت تقطيع الأشجار المحيطة في منطقة كليتي التربية والشريعة.

وفيما تعرضت الجامعة لوابل من النقد من جمعيات البيئة واكاديميين، اكتفت ببيان استعرض فضائل مشروعها للطاقة وأثره على تحقيق وفر مالي بفاتورة الطاقة، إلا أن بيانها جوبه برفض أكبر كونه انطوى على تبريرات ضعيفة، أغفلت جوانب كثيرة طرحها المحتجون على تصرفها، الذي يبدو أن الجامعة وادارتها غير آبهة برفضه من فاعليات متعددة، بدلالة استمرارها بتقطيع الأشجار اليوم.