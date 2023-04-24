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بالفيديو .. اشتعال النيران بطائرة إماراتية

7:45 م2023-04-24

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أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن تقارير تفيد باشتعال النيران في طائرة إماراتية تابعة لـ #فلاي_دبي عند إقلاعها من مطار #كاتماندو في #نيبال وتحاول العودة للمطار .

فيما ذكرت مصادر محلية أنها نجحت بالعودة للمطار سالمة دون وقوع إصابات.

7:45 م2023-04-24
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