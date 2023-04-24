بالفيديو .. اشتعال النيران بطائرة إماراتية

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن تقارير تفيد باشتعال النيران في طائرة إماراتية تابعة لـ #فلاي_دبي عند إقلاعها من مطار #كاتماندو في #نيبال وتحاول العودة للمطار .

فيما ذكرت مصادر محلية أنها نجحت بالعودة للمطار سالمة دون وقوع إصابات.

اندلاع النيران في إحدى محركات طائرة فلاي دبي بعد إقلاعها من مطار العاصمة النيبالية "كاتاماندو" وسط محاولات للعودة الى المطار. pic.twitter.com/fVXwLe1k6t — محمد الخطيب (@mhaktr) April 24, 2023