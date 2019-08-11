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بالفيديو.. الملك يهنىء الأردنيين بعيد الأضحى

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- نشرت صفحات التواصل الاجتماعي للديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، فيديو لجلالة الملك عبدالله الثاني يهنئ فيه الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال جلالة الملك، في الفيديو، “حبيت أعيّد على أسرتي وبناتي وأبنائي وجميع إخواني وأخواتي الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وإن شاء الله الجميع وأردننا الغالي بألف خير”

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