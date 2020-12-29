بالفيديو.. اليرموك تجهز على أشجار معمرة من عمر تأسيسها

أحمد التميمي

اربد – تواصل ادارة جامعة اليرموك ، مسلسل إلغاء ذاكرة المكان، في حرمها، هذه الذاكرة التي ما ان يذكر اسم اليرموك الجامعة، حتى يستغرق ذهن من نهلوا من علمها بذكرى في ظل غصن شجر، او فضاء وحجر، تجذر وجوده منذ نشاتها عام ١٩٧٦.

اليرموك اليوم، اجهزت على كم الأشجار في محيط صالة الجمنازيوم، هذه الأشجار التي تجاوز عمرها ٤٠ عاما، بحجة زرع خلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، لتأتي على ماتبقى من الذاكرة، التي تعكس هوية الجامعة، وجعلتها مجرد كتل اسمنتية وحديدية، خالية من الروح، وفاقدة للجمال.