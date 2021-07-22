بالفيديو.. انفجار غامض وسط غزة

غزة – أفاد مصدر طبي، صباح الخميس، بإصابة 10 مواطنين، أحدهم بجراح حرجة، جراء انفجار غامض وقع وسط مدينة غزة.

وأوضح المصدر لوكالة “صفا”، أن المصابين نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي؛ جراء انفجار أحدث دمارًا في عديد المحال التجارية والمنازل بسوق الزاوية وسط المدينة.

#عاجل

عدة إصابات جرّاء الانفجار بمدينة #غزة، والدفاع المدني يعلن أنه يتعامل مع حريق في مبنى يوجد أسفله محل لتعبئة الغاز.#الغد #فلسطين pic.twitter.com/j5Yvpmc3aN — جريدة الغد (@AlghadNews) July 22, 2021

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم إن انفجارًا وقع في منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة أدى لوقوع إصابات وأضرار.

وأوضح البزم في تصريح أولي، أن قوات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف تقوم بالتعامل مع الحدث؛ لإخلاء المصابين والتحقيق في أسباب الانفجار.