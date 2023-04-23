بالفيديو.. حريق ضخم في بنك الجزيرة السوداني الأردني بالخرطوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق ضخم وقع في بنك الجزيرة السوداني الأردني بشارع أفريقيا في الخرطوم، ليؤكد النشطاء أن بنك الجزيرة تعرض لقصف إثر الاشتباكات التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم.

بنك الجزيرة الخرطوم تم نهبه من الجنجويد وحرقه #السودان pic.twitter.com/zTh2kG9rib — Ali Alshaikh (@hera2120) April 22, 2023

وقال البنك في بيان صادر عن البنك :”في البدء نود أن نترحم على جميع الضحايا و نتمنى عاجل الشفاء للجرحى و المصابين نتيجة الاشتباكات الجارية الان بالخرطوم و نسال الله ان ينعم على بلادنا بالأمن والسلام ، ثانيا نتأسف ان نطلعكم بان تلك الأحداث قد تسببت في تعرض مبنى رئاسة البنك إلى قذيفة أدت إلى نشوب #حريق تأثرت به عدة طوابق من المبنى، عليه نود أن نؤكد لكم بان كافة الخدمات المصرفية و كافة البيانات لن تتأثر بذلك، نسبة لامتلاك البنك “مركز للتعافي من الكوارث” يؤمن استمرارية الأعمال بصورة طبيعية كما عودناكم، فثقوا بنا و ستجدونا دائما الشريك الاقوى”.

وختم بيانه بالقول :”وان شاء الله تستقر الاحوال ونعود لممارسة كافة اعمالنا المصرفية كالمعتاد بأذن الله تعالى”.