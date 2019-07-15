بالفيديو .. دراجي ينفجر بالبكاء بعد تأهل الجزائر لنهائي البطولة الافريقية

عمان – الغد – تفاعل المعلق الرياضي الجزائري في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، مع الهدف الذي سجّله رياض محرز في الوقت القاتل بشباك المنتخب النيجيري (2-1)، مانحاً “محاربو الصحراء” بطاقة العبور لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، لمواجهة “أسود تيرانغا” السنغال.

بكاء حفيظ دراجي

أفضل معلق بالعالم،. حفيظ الدراجي pic.twitter.com/zq9pp4fycJ — سمو المعالي (@smoooooooooo) July 15, 2019

وعبّر المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن سعادته الكبيرة بعد تسجبل الجزائر لهدف الفوز، بطريقة صلت حد البكاء فرحاً، ثم بدأ يصرخ وهو يبكي، في لقطة تفاعلت معها الجماهير العربية بشدّة.