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بالفيديو .. دراجي ينفجر بالبكاء بعد تأهل الجزائر لنهائي البطولة الافريقية

منذ 4 ساعات

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عمان – الغد – تفاعل المعلق الرياضي الجزائري في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” حفيظ دراجي، مع الهدف الذي سجّله رياض محرز في الوقت القاتل بشباك المنتخب النيجيري (2-1)، مانحاً “محاربو الصحراء” بطاقة العبور لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم، لمواجهة “أسود تيرانغا” السنغال.

وعبّر المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن سعادته الكبيرة بعد تسجبل الجزائر لهدف الفوز، بطريقة صلت حد البكاء فرحاً، ثم بدأ يصرخ وهو يبكي، في لقطة تفاعلت معها الجماهير العربية بشدّة.

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