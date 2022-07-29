بالفيديو شاشة عملاقة تسقط على راقص بفرقة محلية في هونغ كونغ

ظهرت شاشة عملاقة، طراز LCD للعروض، وهي تسقط فجأة مساء أمس الخميس على اثنين من الأعضاء الذكور لفرقة فتيان Mirror الشعبية العروض في هونغ كونغ، وبدت في فيديو التقطت مشاهده إحدى كاميرات المراقبة الداخلية، وهي تنهار بقوة على أحد الاثنين مباشرة، ثم تميل وتنقلب على الآخر، بطريقة بثت ذعرا في أكثر من 12 ألف متفرج على حفل موسيقي للفرقة تلك الليلة.

سريعا توقف الحفل الذي كانت فعالياته تجري على المسرح الخشبي لحلبة من 12500 مقعد في مدرج معروف باسم Hong Kong Coliseum المطل على خليج منطقة Hung Hom في المدينة، ثم طلب مدير الفرقة المكونة من 12 راقصا ومغنيا من الجنسين أن يغادر الحضور المكان بهدوء، ففعلوا ومعظمهم بحالة ذهول.

بعدها ذكرت الشرطة للصحافة المحلية أن الجريحين، تم نقلهما إلى مستشفى الملكة اليزابيث، أحدهما اسمه الأولMo وهو من انهارت الشاشة عليه مباشرة من ارتفاع 3 أمتار تقريبا، بحسب ما تلخص “العربية.نت” ما ألمت به من وسائل إعلام عدة، أهمها صحيفة South China Morning Post الإنجليزية اللغة بهونغ كونغ، والناقلة عن المستشفى أن من تم وضعه رهن العناية المركزة أصيب بجروح ورضوض بالرقبة، فيما كان الآخر مستقرا، وأن الإدارة المحلية بهونغ كونغ فتحت تحقيقا.