آخر الأخبار حياتناحياتنا

بالفيديو.. ضيف “غير مرغوب به” في أغرب مكان

منذ ساعتين
فرس نهر عملاق في إحدى محطات التزود بالوقود في سانت لوسيا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أبوظبي- فاجأ بجنوب إفريقيا، بعدما ظهر ليلا قرب المحطة بشكل مباغت.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، فرس النهر وهو يتجول قرب مضخات الوقود بالمحطة، في الوقت الذي كان العملاء والموظفين ينظرون إليه.
وبحسب مالك المحطة فإن المشهد كان غير مألوف، رغم انتشار هذا الحيوان بكثرة في المنطقة التي تشتهر أيضا باحتضانها لأعداد كبيرة من السلاحف والتماسيح.

وينصح زوار المنطقة باستمرار بتحاشي الاقتراب من أفراس النهر أو تسليط الأضواء لأعينها، إذ يمكن أن تثير مثل هذه السلوكيات الروح العدوانية لديها.

وبمقدور أفراس النهر الركض بسرعة تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة تقريبا، علما أنها تكون أكثر خطورة عندما تتواجد في المياه، حيث تستخدم فكوكها القوية في مواجهة التماسيح.-سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

“الصحة العالمية” ترصد ارتفاعا بمعدلات الإصابات والوفيات بـ”كورونا” خارج الصين

منذ ساعتين

“فيسبوك” يبدو الآن أكثر كحكومة!

منذ 5 ساعات

وصية أسطورة هوليوود.. 61 مليون دولار “للخير” ولا شيء لابنه

منذ 21 ساعة

طرق تساعدك على التخلص من إدمان المشروبات الغازية

منذ 21 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock