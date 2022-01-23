بالفيديو.. طالب سعودي يسجد شكراً لله بعودته إلى التعليم الوجاهي

مع عودة الطلبة تدريجياً للتعليم الحضوري في المملكة العربية السعودية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الطلاب وهو يسجد شكراً لله بإحدى المدرسة الإبتداية في مدينة حائل، بعد دخوله من باب المدرسة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة الطالب ممسكاً بسجادة الصلاة، ساجداً لله شكراً العودة إلى مقاعد الدارسة بعد انقطاع دام عامين، وبعد أن راه أحد معلمي المدرسة،أخذ يقبل رأسه.

ولم يجد الطالب بالصف السادس الابتدائي طريقة ليعبر بها عن مدى سعادته، بالعودة إلى المدرسة أفضل من سجوده شكراً لله. وكالات