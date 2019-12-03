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بالفيديو.. فان دايك يسخر من كريستيانو رونالدو في حفل الكرة الذهبية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – سخر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في مقابلة تلفزيونية على هامش حفل “الكرة الذهبية” الذي أقيم يوم أمس الإثنين في العاصمة الفرنسية “باريس”، من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ولدى سؤاله حول ما إذا كان قد تخلص من منافس قوي في إشارة من “الدون”، أجاب فان دايك بنبرة مستهزئة: “وهل كان رونالدو منافسا في الأصل”، وهو التصريح الذي دفع كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو لفتح النار على المدافع الهولندي عبر حسابها الرسمي على (انستغرام)، فيما لا يزال رونالدو يلتزم الصمت.

المزيد من التفاصيل، في سياق الفيديو التالي:

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