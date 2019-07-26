بالفيديو.. كيم جونغ أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكي من نوع جديد

الغد- قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، إن الزعيم كيم جونغ أون أشرف بنفسه على إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة، في تحذير إلى كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: “ليس أمامنا سوى تطوير أنظمة أسلحة فائقة القوة دون توقف، لتلافي التهديدات المحتملة والمباشرة لأمن بلادنا، الموجودة في الجنوب”.

واتهم الزعيم كيم الكوريين الجنوبيين‭‭‭ ‬‬‬”بالرياء” لقولهم إنهم يدعمون السلام “لكنهم يقومون في الوقت نفسه باستيراد أسلحة جديدة ويجرون مناورات عسكرية”.

وقال كيم إنه يتعين على رئيس كوريا الجنوبية التخلي عن هذه “الأفعال الانتحارية”، كما عليه “ألا يرتكب خطأ تجاهل التحذير”.

وأضاف أنه راض على الاستجابة السريعة والمسار منخفض الارتفاع للسلاح قائلا إن” هذا يجعل من الصعب اعتراضه”.

ولم يذكر تقرير الوكالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو الولايات المتحدة، لكنه قال إن كيم انتقد السلطات الكورية الجنوبية بسبب المضي قدما في التدريبات المشتركة التي عادة ما تجرى مع قوات أمريكية.

وفي وقت سابق، أشار مسؤولون من كوريا الجنوبية إلى أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق كيم وترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووي الشهر الماضي.(رويترز)