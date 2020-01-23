بالفيديو: “لطاشات” مرسيدس و”تفحيط” باص صغير.. الأمن يضبط السائقين

عمان- الغد – ضبط العاملون بالمباحث المرورية في ادارة السير، سائقين مخالفين بعد تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بأحدهما باص صغير يقوم سائقه بالتشحيط بطريقة متهورة واستعراضية على الشارع العام في منطقة الياسمين مما عرض مستخدمي الطريق للخطر، أما المقطع الثاني فظهرت فيه مركبة قام سائقها بتركيب إضافات صوتية وضوئية مخالفة عليها.

حيث قادت التحقيقات لتحديد هوية السائقين، واللذان جرى ضبطهما وحجز المركبتين في ساحة الحجز المخصصة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائقين.

وتهيب إدارة السير بالإخوة السائقين ضرورة الالتزام بقواعد المرور، وتجنب الممارسات والسلوكيات الخاطئة والخطرة والمتهورة على الطريق، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.