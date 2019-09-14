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بالفيديو.. معركة دامية بالسيوف بين مشجعين في الدوري الكولومبي

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – ألقت الشرطة الكولومبية القبض على 96 مشجعا، وصادرت العشرات من الأسلحة البيضاء، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت قبل مباراة إندبيندينتي ميديلين وأتلتيكو ناسيونال بالدوري الكولومبي لكرة القدم.

واشتبكت جماهير الفريقين في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ميديلين معقل فريق إندبيندينتي بالسيوف والسكاكين والحجارة؛ مما أوقف سير المركبات بالشارع، وتسبب في حالة ذعر لدى المارة وأصحاب السيارات التي توقفت تماما، حيث كادت أن تحدث مواجهة دامية لولا التدخل السريع لقوات الأمن.

يذكر أن المباراة التي أقيمت في الثامن من الشهر الجاري في الجولة العاشرة للدوري الكولومبي، انتهت بفوز الفريق الضيف أتلتيكو ناسيونال 4-1.

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