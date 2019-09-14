عمان – الغد – ألقت الشرطة الكولومبية القبض على 96 مشجعا، وصادرت العشرات من الأسلحة البيضاء، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت قبل مباراة إندبيندينتي ميديلين وأتلتيكو ناسيونال بالدوري الكولومبي لكرة القدم.

واشتبكت جماهير الفريقين في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ميديلين معقل فريق إندبيندينتي بالسيوف والسكاكين والحجارة؛ مما أوقف سير المركبات بالشارع، وتسبب في حالة ذعر لدى المارة وأصحاب السيارات التي توقفت تماما، حيث كادت أن تحدث مواجهة دامية لولا التدخل السريع لقوات الأمن.

#ArribaBogotá Hinchas se enfrentaron a machete en vía principal de Medellín previo al clásico Independiente Medellín Vs. Atlético Nacional. 82 personas fueron detenidas. pic.twitter.com/RcOUz7l717 — Canal Citytv (@Citytv) September 9, 2019

يذكر أن المباراة التي أقيمت في الثامن من الشهر الجاري في الجولة العاشرة للدوري الكولومبي، انتهت بفوز الفريق الضيف أتلتيكو ناسيونال 4-1.